Concert de Florent Marchet 171 rue de Bretagne, 13 octobre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

Dans le cadre du festival Livre & Davantage, en partenariat avec le Salon du Livre d’Alençon.

8 ans après la sortie de son dernier album ‘Bambi Galaxy’, encensé par la critique, Florent Marchet est de retour avec un nouvel album studio avec lequel il renoue renoue avec la tradition et la modernité. Cet album est un véritable voyage. Composé de 13 titres exclusivement enregistrés dans son propre studio avec l’ingénieur du son Loris Bernot. Il compte un duo avec l’artiste PR2B.

Depuis ses débuts, Florent Marchet n’a cessé de produire et de créer pour le cinéma, le théâtre, la littérature … et de tourner avec de multiples projets et créations originales. Il est devenu en l’espace de quelques années l’une des plus fines plumes de la chanson Française, et l’un des artistes les plus productifs et singuliers de sa génération..

2023-10-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-10-13 . .

171 rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



As part of the Livre & Davantage festival, in partnership with the Salon du Livre d?Alençon.

8 years after the release of his critically acclaimed last album, Bambi Galaxy, Florent Marchet is back with a new studio album, in which he reconciles tradition and modernity. This album is a true voyage. It features 13 tracks recorded exclusively in his own studio with sound engineer Loris Bernot. It includes a duet with the artist PR2B.

Since his debut, Florent Marchet has continued to produce and create for film, theater and literature? and to tour with a host of original projects and creations. In just a few years, he has become one of the finest songwriters in France, and one of the most productive and singular artists of his generation.

En el marco del festival Livre & Davantage, en colaboración con el Salón del Libro de Alençon.

8 años después del lanzamiento de su último álbum, Bambi Galaxy, aclamado por la crítica, Florent Marchet vuelve con un nuevo álbum de estudio que combina tradición y modernidad. Este álbum es un auténtico viaje. Contiene 13 temas grabados exclusivamente en su estudio con el ingeniero de sonido Loris Bernot. Incluye un dúo con el artista PR2B.

Desde su debut, Florent Marchet no ha dejado de producir y crear para el cine, el teatro, la literatura… y de salir de gira con multitud de proyectos y creaciones originales. En pocos años, se ha convertido en uno de los mejores compositores de Francia y en uno de los artistas más productivos y singulares de su generación.

Im Rahmen des Festivals Livre & Davantage, in Partnerschaft mit der Buchmesse von Alençon.

acht Jahre nach der Veröffentlichung seines letzten Albums Bambi Galaxy », das von der Kritik hoch gelobt wurde, ist Florent Marchet mit einem neuen Studioalbum zurückgekehrt, mit dem er die Tradition und die Moderne wieder aufleben lässt. Dieses Album ist eine wahre Reise. Es besteht aus 13 Titeln, die ausschließlich in seinem eigenen Studio mit dem Toningenieur Loris Bernot aufgenommen wurden. Es enthält ein Duett mit dem Künstler PR2B.

Seit seinen Anfängen hat Florent Marchet unaufhörlich für Film, Theater, Literatur usw. produziert und kreiert und ist mit zahlreichen Projekten und originellen Kreationen auf Tournee gegangen. Innerhalb weniger Jahre ist er zu einer der feinsten Federn des französischen Chansons und zu einem der produktivsten und einzigartigsten Künstler seiner Generation geworden.

