Concert de Ko Ko Mo + Bandit Bandit 171 rue de Bretagne Alençon, 30 septembre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

Ko Ko Mo

KO KO MO est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren (guitare – chant) et Kevin « K20 » (batterie – choeurs). À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel. Warren y conjugue ses vocalises parfois androgynes à un jeu de guitare jamais avare en riffs et en solos, tandis que « K20 » casse la baraque avec un sens du spectacle et une furie digne des plus grands cogneurs de l’histoire du rock.

Bandit Bandit

Le rock, mais plus encore. Révélé il y a quelques saisons grâce au potentiel abrasif de ses riffs, le duo formé par Maëva et Hugo impose sa stylistique musicale pour le moins singulière dans l’hexagone, ainsi qu’une aisance insolente à manier la langue française, grâce à son épatant premier album, 11 :11.

En 2019, c’est le premier concert, le premier clip, les premières sessions en studio. Le patronyme de Bandit Bandit, lui, a vu le jour lors d’une séance photo avec un ami, dans un décor désertique, bardés de foulards, santiags et pistolets. Quant à la répétition, c’est pour mieux souligner la dualité du projet qui, très vite, trouve son public, grâce à des morceaux aussi percutants que « Maux », le premier écrit en français, et un imaginaire qui incite la presse à les surnommer les Bonnie & Clyde du rock..

2023-09-30 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-30 . .

171 rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Ko Ko Mo

KO KO MO is an explosive musical duo: Warren (guitar ? vocals) and Kevin « K20 » (drums ? backing vocals). The two of them have a real zest for life. Still following in the footsteps of their 70s heroes, they subtly transcend their influences to offer us classic rock that looks vintage yet undeniably contemporary. Warren combines his sometimes androgynous vocals with guitar riffs and solos, while « K20 » kicks ass with a sense of showmanship and fury worthy of the greatest thrashers in rock history.

Bandit Bandit

Rock, but more. Revealed a few seasons ago thanks to the abrasive potential of their riffs, the duo formed by Maëva and Hugo are imposing their unique musical style in France, as well as their insolent ease in handling the French language, thanks to their stunning debut album, 11 :11.

In 2019, it’s the first concert, the first video clip, the first studio sessions. The Bandit Bandit name was born during a photo shoot with a friend, in a desert setting, decked out in scarves, santiags and pistols. As for the repetition, it’s to better underline the duality of the project, which quickly found its audience, thanks to hard-hitting tracks such as « Maux », the first written in French, and an imagination that prompted the press to dub them the Bonnie & Clyde of rock.

Ko Ko Mo

KO KO MO es un dúo musical explosivo, dos bestias del escenario: Warren (guitarra y voz) y Kevin ‘K20’ (batería y coros). Los dos tienen muchas ganas de vivir. Aún siguiendo los pasos de sus héroes de los 70, trascienden sutilmente sus influencias para ofrecernos un sonido de rock clásico, vintage pero innegablemente contemporáneo. Warren combina su voz, a veces andrógina, con una guitarra a la que nunca le faltan riffs y solos, mientras que « K20 » patea traseros con un sentido del espectáculo y una furia dignos de los más grandes thrashers de la historia del rock.

Bandit Bandit

Rock, pero más. Revelado hace unas temporadas gracias al potencial abrasivo de sus riffs, el dúo formado por Maëva y Hugo está imponiendo su estilo musical único en la escena musical francesa, así como su insolente facilidad con el idioma francés, gracias a su impresionante álbum de debut, 11 :11.

En 2019, es el primer concierto, el primer videoclip, las primeras sesiones de estudio. El nombre de Bandit Bandit nació durante una sesión de fotos con un amigo, en un entorno desértico, con bufandas, botas y pistolas. En cuanto a la repetición, es para subrayar mejor la dualidad del proyecto, que muy pronto encontró su público, gracias a temas tan contundentes como « Maux », el primero escrito en francés, y a una imaginación que llevó a la prensa a apodarlos los Bonnie & Clyde del rock.

Ko Ko Mo

KO KO MO ist ein explosives musikalisches Duo, zwei Bühnentiere: Warren (Gitarre ? Gesang) und Kevin « K20 » (Schlagzeug ? Chor). Zu zweit ist es die Wut des Lebens. Immer auf den Spuren ihrer Helden aus den 70ern, transzendieren sie auf subtile Weise ihre Einflüsse, um uns einen « Classic Rock » mit Vintage-Allüren zu bieten, der dennoch unbestreitbar aktuell ist. Warren verbindet seine manchmal androgynen Vocals mit einem Gitarrenspiel, das nie mit Riffs und Soli geizt, während « K20 » mit einem Sinn für das Spektakel und einer Raserei, die den größten Prüglern der Rockgeschichte würdig ist, auf die Pauke haut.

Bandit Bandit

Rockmusik, aber noch viel mehr. Das Duo Maëva und Hugo, das vor einigen Saisons dank des abrasiven Potenzials seiner Riffs bekannt wurde, setzt mit seinem umwerfenden Debütalbum 11 :11 seine zumindest einzigartige musikalische Stilistik im Hexagon durch, ebenso wie eine unverschämte Leichtigkeit im Umgang mit der französischen Sprache.

2019 gibt es das erste Konzert, den ersten Clip und die ersten Studiosessions. Der Name Bandit Bandit entstand bei einem Fotoshooting mit einem Freund in einer Wüstenlandschaft, mit Tüchern, Santiags und Pistolen. Die Wiederholung soll die Dualität des Projekts unterstreichen, das sehr schnell sein Publikum fand, dank so eindringlicher Stücke wie « Maux », das erste auf Französisch, und einer Vorstellungskraft, die die Presse dazu veranlasste, sie als die Bonnie & Clyde des Rock zu bezeichnen.

Mise à jour le 2023-06-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme