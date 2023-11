Atelier 7/11 ans « Soucoupes volantes et extraterrestres » – Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague, 4 janvier 2024, La Hague.

La Hague,Manche

Fabrication d’une soucoupe volante avec extraterrestre, avec explication sur les extraterrestres

Réservation indispensable. Présence d’un adulte souhaitée..

2024-01-04 14:45:00 fin : 2024-01-04 15:45:00. .

1700 rue de la Libération Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie



Building a flying saucer with an extraterrestrial, with an explanation of extraterrestrials

Reservations essential. Adult presence required.

Construye un platillo volante con un extraterrestre, con una explicación sobre los extraterrestres

Imprescindible reservar. Se requiere la presencia de un adulto.

Herstellung einer fliegenden Untertasse mit Außerirdischem, mit Erklärung über Außerirdische

Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Anwesenheit eines Erwachsenen erwünscht.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague