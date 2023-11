Atelier Famille « ISS/Satellite » – Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague, 3 janvier 2024, La Hague.

La Hague,Manche

Animation pour toute la famille.Fabrication d’une maquette d’un satellite ou de l’ISS

1 adulte accompagnant au minimum. Réservation indispensable, nombre de places limité.

Afin d’organiser au mieux votre visite, il est possible :

de faire l’animation seule,

de faire l’animation, avec une séance de planétarium à 16h00.

Pensez à préciser au moment de votre réservation si vous souhaitez réserver pour l’animation uniquement, ou si vous souhaitez également réserver pour une séance de planétarium !.

2024-01-03 14:45:00 fin : 2024-01-03 15:45:00. .

1700 rue de la Libération Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie



Activities for the whole family. Building a model of a satellite or the ISS

1 accompanying adult minimum. Reservations essential, number of places limited.

To best organize your visit, you can :

do the animation on your own,

do the animation with a planetarium session at 4:00 pm.

Please specify when booking whether you wish to reserve for the animation only, or also for a planetarium session!

Actividades para toda la familia, incluida la construcción de una maqueta de un satélite o de la ISS

mínimo 1 adulto acompañante. Imprescindible reservar, número de plazas limitado.

Para ayudarle a organizar su visita lo mejor posible, puede :

realizar la animación por su cuenta,

realizar la actividad con una sesión de planetario a las 16 h.

En el momento de hacer la reserva, especifique si desea participar sólo en la animación o también en la sesión de planetario

Animation für die ganze Familie.Herstellung eines Modells eines Satelliten oder der ISS

mindestens 1 erwachsene Begleitperson. Reservierung erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Um Ihren Besuch bestmöglich zu organisieren, können Sie :

die Animation allein zu machen,

die Animation zusammen mit einer Planetariumssitzung um 16:00 Uhr zu besuchen.

Bitte geben Sie bei Ihrer Reservierung an, ob Sie nur die Animation oder auch eine Planetariumssitzung buchen möchten!

