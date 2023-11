Atelier 3/6 ans « Etoiloscope » – Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague, 2 janvier 2024, La Hague.

La Hague,Manche

Fabrication d’un instrument permenttant de visualiser étoiles et constellations.

Réservation indispensable. Présence d’un adulte souhaitée..

2024-01-02 14:45:00 fin : 2024-01-02 17:15:00. .

1700 rue de la Libération Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie



Construction of an instrument to visualize stars and constellations.

Reservations essential. Adult presence required.

Construcción de un instrumento para visualizar estrellas y constelaciones.

Imprescindible reservar. Un adulto debe estar presente.

Herstellung eines Instruments, mit dem man Sterne und Konstellationen betrachten kann.

Eine Reservierung ist erforderlich. Anwesenheit eines Erwachsenen erwünscht.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague