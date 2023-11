Évènement Famille « Noël » – Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague, 27 décembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

En continu sur l’après-midi, fabrication de carte de vœux pop-up avec un spectacle « La lettre de noël », par la compagnie « A fleur de mots » (humour, magie, féérie, danse et chant au rendez-vous !) et séances de planétarium.

Réservation indispensable pour les spectacles et les séances de planétarium

Infos pratiques: pas de réservation, animation en continu.

Evénementiel seul : 4,60€

Evénementiel avec spectacle : 6,60€

Evénementiel, spectacle et planétarium : 11,30€/ad et 9,20€/enf.

2023-12-27 14:00:00 fin : 2023-12-27 17:00:00. .

1700 rue de la Libération Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie



Continuously throughout the afternoon, pop-up greeting card making with a show entitled « La lettre de noël », by the « A fleur de mots » company (humor, magic, enchantment, dance and song!) and planetarium sessions.

Reservations essential for shows and planetarium sessions

Practical info: no reservations, continuous entertainment.

Event only: 4.60?

Event with show: 6.60?

Event, show and planetarium: 11.30?/ad and 9.20?/child

Durante toda la tarde, confección de tarjetas de felicitación pop-up con un espectáculo titulado « La lettre de noël », a cargo de la compañía « A fleur de mots » (¡humor, magia, encanto, baile y canciones!) y sesiones de planetario.

Reserva obligatoria para los espectáculos y las sesiones de planetario

Información práctica: no es necesario reservar, entretenimiento continuo.

Sólo evento: 4,60 euros

Evento con espectáculo: 6,60?

Evento, espectáculo y planetario: 11,30 €/ad y 9,20 €/niño

Den ganzen Nachmittag über werden Pop-up-Wunschkarten gebastelt, dazu gibt es eine Aufführung « La lettre de noël » der Theatergruppe « A fleur de mots » (Humor, Magie, Zauberei, Tanz und Gesang!) und Planetariumssitzungen.

Für die Aufführungen und die Planetariumssitzungen ist eine Reservierung erforderlich

Praktische Informationen: Keine Reservierung erforderlich, die Veranstaltungen finden fortlaufend statt.

Veranstaltung allein: 4,60 ?

Veranstaltung mit Show: 6,60 ?

Veranstaltung, Show und Planetarium: 11,30 Euro/Jugendlicher und 9,20 Euro/Kind

Mise à jour le 2023-11-11 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague