Atelier 3/6 ans « Guirlande Système solaire » – Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague Catégories d’Évènement: La Hague

Manche Atelier 3/6 ans « Guirlande Système solaire » – Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague, 26 décembre 2023, La Hague. La Hague,Manche Fabrication d’une guirlande du système solaire !

Réservation indispensable. Présence d’un adulte souhaitée..

2023-12-26 14:45:00 fin : 2023-12-26 15:45:00. .

1700 rue de la Libération Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie



Making a solar system garland!

Reservation required. Presence of an adult desired. Hacer una guirnalda del sistema solar

Es imprescindible reservar. Se requiere la presencia de un adulto. Basteln Sie eine Girlande des Sonnensystems!

Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Anwesenheit eines Erwachsenen erwünscht. Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague Détails Catégories d’Évènement: La Hague, Manche Autres Lieu 1700 rue de la Libération Adresse 1700 rue de la Libération Tonneville Ville La Hague Departement Manche Lieu Ville 1700 rue de la Libération La Hague latitude longitude 49.6305965;-1.7286907

1700 rue de la Libération La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/