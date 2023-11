Observation de nuit T 600 – Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague, 22 décembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Observez les cratères lunaires, les planètes ou les objets du ciel profond grâce au télescope (T600) du Planétarium Ludiver, selon conditions météo. Débutants comme passionnés sont les bienvenus, les animateurs seront présents avec vous, afin de vous expliquer l’observation du ciel.

Sur Réservation..

2023-12-22 19:00:00 fin : 2023-12-22 21:00:00. .

1700 rue de la Libération Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie



Observe lunar craters, planets or deep sky objects through the telescope (T600) of the Ludiver Planetarium, depending on weather conditions. Beginners as well as enthusiasts are welcome, the animators will be present with you, in order to explain you the observation of the sky.

On reservation.

Observe cráteres lunares, planetas u objetos del cielo profundo a través del telescopio (T600) del Planetario Ludiver, en función de las condiciones meteorológicas. Tanto los principiantes como los aficionados son bienvenidos, y los instructores estarán allí para explicarle la observación del cielo.

En reserva.

Beobachten Sie Mondkrater, Planeten oder Deep-Sky-Objekte mit dem Teleskop (T600) des Ludiver-Planetariums, je nach Wetterbedingungen. Anfänger und Fortgeschrittene sind gleichermaßen willkommen. Die Animateure werden Sie begleiten und Ihnen die Himmelsbeobachtung erklären.

Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague