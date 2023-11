Conférence « Voyage aux frontières de l’univers » – Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague Catégories d’Évènement: La Hague

Manche Conférence « Voyage aux frontières de l’univers » – Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague, 15 décembre 2023, La Hague. La Hague,Manche .

2023-12-15 18:30:00 fin : 2023-12-15 . .

1700 rue de la Libération Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague Détails Catégories d’Évènement: La Hague, Manche Autres Lieu 1700 rue de la Libération Adresse 1700 rue de la Libération Tonneville Ville La Hague Departement Manche Lieu Ville 1700 rue de la Libération La Hague latitude longitude 49.6305965;-1.7286907

1700 rue de la Libération La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/