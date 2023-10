Évènement Famille « Artemis » – Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague, 31 octobre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

L’incontournable événementiel famille des vacances scolaires !

Arts créatifs sur le thème d’Halloween, proposés en continu tout l’après-midi.

Infos pratiques: pas de réservation, animation en continu.

Vous pouvez compléter votre après-midi avec une séance de planétarium (14h30 ou 16h) : réservation fortement conseillée pour les séances de planétarium.

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

1700 rue de la Libération Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie



The must-have family event of the school vacations!

Halloween-themed creative arts on offer all afternoon.

Practical info: no reservation necessary, continuous activities.

You can round off your afternoon with a planetarium session (2.30pm or 4pm): booking strongly advised for planetarium sessions

La cita familiar ineludible durante las vacaciones escolares

Artes creativas con temática de Halloween durante toda la tarde.

Información práctica: no es necesario reservar, actividades continuas.

Puede completar la tarde con una sesión de planetario (14.30 o 16.00 h): se recomienda encarecidamente reservar para las sesiones de planetario

Das unumgängliche Familienevent in den Schulferien!

Kreative Künste zum Thema Halloween, die den ganzen Nachmittag über fortlaufend angeboten werden.

Praktische Informationen: Keine Reservierung erforderlich.

Sie können Ihren Nachmittag mit einer Planetariumssitzung ergänzen (14:30 oder 16:00 Uhr): Für die Planetariumssitzungen wird eine Reservierung dringend empfohlen

