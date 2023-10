Soirée d’initiation à l’astronomie – Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague, 27 octobre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Venez découvrir les bases de l’astronomie lors d’une mini conférence (Système solaire / Constellations)

Sur Réservation..

2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 22:00:00. .

1700 rue de la Libération Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie



Come and discover the basics of astronomy during a mini-conference (Solar system / Constellations)

By reservation only.

Venga a descubrir los fundamentos de la astronomía en una miniconferencia (Sistema solar / Constelaciones)

Sólo con reserva previa.

Lernen Sie die Grundlagen der Astronomie bei einer Mini-Konferenz kennen (Sonnensystem / Sternbilder)

Nur mit Reservierung.

