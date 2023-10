Atelier Famille « Fabrication de satellite- Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague, 25 octobre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Animation pour toute la famille. Fabrication d’une maquette de la fusée Artémis, créé pour des missions lunaires.

1 adulte accompagnant au minimum. Réservation indispensable, nombre de places limité.

Afin d’organiser au mieux votre visite, il est possible :

de faire l’animation seule,

de faire l’animation, avec une séance de planétarium à 16h00.

Pensez à préciser au moment de votre réservation si vous souhaitez réserver pour l’animation uniquement, ou si vous souhaitez également réserver pour une séance de planétarium !.

2023-10-25 14:45:00 fin : 2023-10-25 15:45:00. .

1700 rue de la Libération Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie



Activities for the whole family. Build a model of the Artemis rocket, designed for lunar missions.

minimum 1 accompanying adult. Reservations essential, number of places limited.

To help you organize your visit, it is possible to :

do the animation alone,

do the animation with a planetarium session at 4:00 pm.

Please specify when booking whether you wish to reserve for the animation only, or also for a planetarium session!

Actividades para toda la familia. Construcción de una maqueta del cohete Artemis, diseñado para misiones lunares.

mínimo 1 acompañante adulto. Imprescindible reservar, número de plazas limitado.

Para ayudarle a organizar su visita, puede :

realizar la actividad en solitario,

realizar la animación con una sesión de planetario a las 16h.

No olvide especificar al hacer su reserva si desea reservar sólo la animación o también una sesión de planetario

Animation für die ganze Familie. Bau eines Modells der Artemis-Rakete, die für Mondmissionen entwickelt wurde.

mindestens 1 erwachsene Begleitperson. Reservierung erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Um Ihren Besuch bestmöglich zu organisieren, können Sie :

die Animation allein zu machen,

die Animation zusammen mit einer Planetariumssitzung um 16:00 Uhr zu besuchen.

Bitte geben Sie bei Ihrer Reservierung an, ob Sie nur die Animation oder auch eine Planetariumssitzung buchen möchten!

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche