Conférence « L’Europe Spatiale, le Centre Spatial Guyanais »- Planétarium Ludiver 1700 rue de la Libération La Hague, 13 octobre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Le Centre Spatial Guyanais est le port spatial de l’Europe, installé entre l’océan atlantique et la forêt amazonienne. Au cours de cette conférence, nous allons découvrir ce fleuron de technologie européen, et explorer l’Univers, de la Terre jusqu’à ses limites observables, à travers les grandes missions scientifiques qui en sont parties (le James Webb Space Telescope, Rosetta, Planck ou encore Herschel). Nous parlerons bien sûr des 2 fusées qui décollent actuellement de Kourou, et nous vivrons ensemble les coulisses d’un décollage d’Ariane 5 ! Nous tournerons enfin notre regard vers l’avenir et le futur du spatial européen, en abordant notamment la fusée Ariane 6 qui devrait être opérationnelle d’ici l’année prochaine. »

Simon Nicolas est astrophysicien, directeur du Planétarium Ludiver dans la Hague. Après avoir préparé une thèse à l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie de Toulouse, Simon Nicolas s’oriente vers la diffusion des connaissances auprès du grand public. En co-organisant, tout d’abord, le festival Astro-Jeunes de Fleurance (plus grand rassemblement d’enfants en Europe autour des thématiques du spatial et de l’astronomie), puis en dirigeant le Pôle des Étoiles de Nançay. En 2017, il intègre le Centre Spatial Guyanais, le port spatial de l’Europe en Amérique latine en tant que responsable du Musée de l’Espace. Après 6 années et une vingtaine de lancements il rentre en métropole pour intégrer l’équipe de Ludiver.

Réservation indispensable

Pour tout public à partir de 10 ans.

2023-10-13 18:30:00 fin : 2023-10-13 . .

1700 rue de la Libération Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie



By Dominique BOUST, Groupe Astronomique de Querqueville and Société Astronomique de France

Violent and paroxysmal events, whose consequences are sometimes unexpected, have led, each in their own way, to the advent of conditions favorable to the appearance of life on Earth, and to its evolution towards complex, even intelligent forms.

We have to look for them in the first times of the young Earth: giant impact, comets and meteorites showers, planetary migrations, diluvian rains, global glaciations, volcanism, plate tectonics.

This sequence of events is so improbable that it leads us to believe that the Earth and the life it shelters could well be unique.

On reservation.

El Centro Espacial de Guayana es el puerto espacial de Europa, situado entre el océano Atlántico y la selva amazónica. Durante esta conferencia, descubriremos este buque insignia tecnológico europeo y exploraremos el Universo, desde la Tierra hasta sus límites observables, a través de las grandes misiones científicas que han despegado desde allí (el telescopio espacial James Webb, Rosetta, Planck y Herschel). Por supuesto, también hablaremos de los 2 cohetes que despegan actualmente de Kourou, y juntos nos adentraremos entre bastidores en el despegue de un Ariane 5 Por último, miraremos hacia el futuro del espacio europeo, con especial atención al cohete Ariane 6, que debería estar operativo el año que viene

Simon Nicolas es astrofísico y director del Planetario Ludiver de La Haya. Tras realizar una tesis en el Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie de Toulouse, Simon Nicolas se dedicó a divulgar conocimientos entre el gran público. Primero coorganizó el festival Astro-Jeunes de Fleurance (el mayor encuentro europeo de niños interesados en el espacio y la astronomía) y después dirigió la Pôle des Étoiles de Nançay. En 2017, se incorporó al Centre Spatial Guyanais, el puerto espacial de Europa en América Latina, como responsable del Museo del Espacio. Tras 6 años y una veintena de lanzamientos, regresó a Francia para unirse al equipo de Ludiver.

Reserva obligatoria

Para todos los públicos a partir de 10 años

Das Centre Spatial Guyanais ist der Weltraumbahnhof Europas, der zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Amazonas-Regenwald liegt. In dieser Konferenz lernen wir dieses europäische Technologiezentrum kennen und erforschen das Universum von der Erde bis zu seinen beobachtbaren Grenzen anhand der großen wissenschaftlichen Missionen, die von hier aus gestartet sind (James Webb Space Telescope, Rosetta, Planck und Herschel). Natürlich werden wir auch über die beiden Raketen sprechen, die derzeit von Kourou aus starten, und wir werden gemeinsam hinter die Kulissen eines Ariane-5-Starts blicken! Schließlich werden wir unseren Blick auf die Zukunft und die Zukunft der europäischen Raumfahrt richten und insbesondere die Ariane-6-Rakete behandeln, die nächstes Jahr einsatzbereit sein soll. »

Simon Nicolas ist Astrophysiker und Leiter des Planetariums Ludiver in La Hague. Nachdem er seine Doktorarbeit am Forschungsinstitut für Astrophysik und Planetologie in Toulouse geschrieben hatte, wandte sich Simon Nicolas der Wissensvermittlung an die breite Öffentlichkeit zu. Zunächst war er Mitorganisator des Astro-Jeunes-Festivals in Fleurance (größtes Treffen von Kindern in Europa rund um die Themen Raumfahrt und Astronomie), dann leitete er den Pôle des Étoiles de Nançay. 2017 wechselte er als Leiter des Raumfahrtmuseums zum Centre Spatial Guyanais, Europas Weltraumhafen in Lateinamerika. Nach 6 Jahren und etwa 20 Starts kehrt er in die Metropole zurück, um sich dem Team von Ludiver anzuschließen.

Eine Reservierung ist unerlässlich

Für alle Altersgruppen ab 10 Jahren

