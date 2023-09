LA PANNE 170 Rue Joachim du Bellay Montpellier, 26 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Une panne de voiture amène Alfredo Traps à interrompre son voyage. On lui indique l’adresse de quelqu’un qui ne refusera sûrement pas de l’héberger. Son hôte, un très vieux monsieur, l’invite même à dîner avec lui et ses trois amis. Aimerait-il participer aussi à leur jeu ? Chaque soir, ils exercent à nouveau pour se distraire leur profession de naguère..

2024-01-26 fin : 2024-01-27 . EUR.

170 Rue Joachim du Bellay

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



Alfredo Traps has to interrupt his journey when his car breaks down. He is given the address of someone who is sure to put him up. His host, a very old gentleman, even invites him to dine with him and his three friends. Would he like to join in their game? Every evening, they go back to their old profession to amuse themselves.

Alfredo Traps tiene que interrumpir su viaje cuando se le avería el coche. Le dan la dirección de alguien que seguro que le dará alojamiento. Su anfitrión, un hombre muy mayor, le invita incluso a cenar con él y sus tres amigos. ¿Le gustaría participar en su juego? Cada noche, vuelven a su antigua profesión para divertirse.

Eine Autopanne veranlasst Alfredo Traps, seine Reise zu unterbrechen. Er bekommt die Adresse einer Person genannt, die ihn sicher gerne aufnehmen würde. Der Gastgeber, ein sehr alter Mann, lädt ihn sogar zum Abendessen mit ihm und seinen drei Freunden ein. Möchte er vielleicht auch an ihrem Spiel teilnehmen? Jeden Abend üben sie zu ihrer Unterhaltung ihren alten Beruf wieder aus.

