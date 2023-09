Eco mobilité 170 rue Ferdinand Fert Nyons, 25 septembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Du 25 septembre au 20 octobre 2023, la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale reconduit pour la 3ème édition consécutive, un service de prêt découverte de vélos à assistance électrique (VAE) pour les habitants de l’intercommunalité..

2023-09-25 fin : 2023-10-20 . .

170 rue Ferdinand Fert Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From September 25 to October 20, 2023, the Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale is renewing, for the 3rd consecutive year, an electrically-assisted bicycle (VAE) loan service for local residents.

Del 25 de septiembre al 20 de octubre de 2023, la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale pondrá en marcha por tercera vez consecutiva el programa de préstamo de bicicletas con asistencia eléctrica (BEA) para los residentes locales.

Vom 25. September bis zum 20. Oktober 2023 bietet die Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale zum dritten Mal in Folge die Möglichkeit, Fahrräder mit Elektrounterstützung (VAE) für die Einwohner der Gemeinde auszuleihen.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale