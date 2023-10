Parade vénitienne au château de Turenne 170 Rue des Officiers Turenne, 4 novembre 2023, Turenne.

Turenne,Corrèze

Rendez-vous dans les jardins du château, pour vivre un moment costumé hors du temps, entre ciel et terre.

Profitez de ce moment pour visiter ou revisiter le château, et son jardin suspendu, voir l’exposition « Irruption » et la Salle du Trésor ouverte à la visite en 2023 !

Tarif : 7,90€ adultes, 5,90€ tarif réduit

Horaires de la parade : 14h00-17h00, dans les jardins du château. Parade organisée en partenariat avec l’association Collonges Festif..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

170 Rue des Officiers Château de Turenne

Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous in the gardens of the château for a timeless moment in costume, between heaven and earth.

Take advantage of this moment to visit or revisit the château and its hanging garden, see the « Irruption » exhibition and the Treasure Room, which will be open to visitors in 2023!

Price: 7.90? adults, 5.90? concessions

Parade times: 2pm-5pm, in the château gardens. Parade organized in partnership with the Collonges Festif association.

Acompáñenos en los jardines del château para vivir una experiencia intemporal con disfraces, entre el cielo y la tierra.

Aproveche para visitar o volver a visitar el castillo y su jardín colgante, ver la exposición « Irruption » y la Sala del Tesoro, ¡que se abrirá a los visitantes en 2023!

Precio: 7,90 euros para adultos, 5,90 euros con descuento

Horario del desfile: de 14:00 a 17:00 h, en los jardines del castillo. Desfile organizado en colaboración con la asociación Collonges Festif.

Treffen Sie sich in den Gärten des Schlosses, um einen zeitlosen kostümierten Moment zwischen Himmel und Erde zu erleben.

Nutzen Sie diese Zeit, um das Schloss und seinen hängenden Garten zu besichtigen oder wieder zu besuchen, die Ausstellung « Irruption » zu sehen und die Schatzkammer zu besichtigen, die 2023 für Besucher geöffnet werden soll!

Eintrittspreis: 7,90 Euro für Erwachsene, 5,90 Euro für Ermäßigte

Zeitplan der Parade: 14:00-17:00 Uhr, in den Gärten des Schlosses. Die Parade wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Collonges Festif organisiert.

