Concert de jazz-saoul avec le trio LunA NovA 170 Rue des Officiers Turenne, 14 juillet 2023, Turenne.

Turenne,Corrèze

La Fête Nationale rythme le jardin suspendu de Turenne !

Le vendredi 14 juillet 2023, venez fêter la Fête Nationale dans le dernier grand fief français, cœur battant de l’ancienne Vicomté !

Un moment plein de spontanéité et de vitalité vous attend, bercé au rythme d’un guitare-voix des musiciens en action.

Soirée décontractée sur une musique balancée dans un site incontournable !

Une soirée Jazz-soul pour écouter le trio LunA NovA, un panorama magnifique en toile de fond et une restauration proposée sur place.

De 19h30 à 22h30 dans les jardins du château. Tarif 15€ (le tarif comprend l’entrée au château, l’exposition IRRUPTION ! et accès au concert dans les jardins). Gratuit pour les détenteurs du Pass Viscomtin

Navette mise en place au départ de l’OT de Turenne, toutes les 10 minutes de 18H30 à 20H30. 2€/personne.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 22:30:00. EUR.

170 Rue des Officiers Château de Turenne

Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Fête Nationale sets the pace in Turenne’s hanging garden!

On Friday, July 14, 2023, come and celebrate the Fête Nationale in the last great French fiefdom, the beating heart of the old Vicomté!

A moment of spontaneity and vitality awaits you, lulled to the rhythm of the guitar-voice of the musicians in action.

A relaxed evening of swinging music in an unmissable location!

A Jazz-soul evening with the LunA NovA trio, a magnificent panoramic backdrop and on-site catering.

From 7.30pm to 10.30pm in the château gardens. Price 15? (includes admission to the château, the IRRUPTION! exhibition and access to the concert in the gardens). Free for Pass Viscomtin holders

Shuttle bus departing from Turenne Tourist Office, every 10 minutes from 6:30 pm to 8:30 pm. 2 per person

La Fiesta Nacional marca el ritmo en el jardín colgante de Turenne

El viernes 14 de julio de 2023, venga a celebrar la Fiesta Nacional en el último gran bastión francés, ¡el corazón palpitante del antiguo Vicomté!

Le espera una velada espontánea y animada, arrullada al ritmo de la guitarra-voz de los músicos en acción.

Una velada relajada de música swing en un lugar ineludible

Una velada de jazz-soul con el trío LunA NovA, un magnífico telón de fondo panorámico y catering in situ.

De 19:30 a 22:30 en los jardines del castillo. 15 ¤ (incluye la entrada al castillo, a la exposición IRRUPTION! y el acceso al concierto en los jardines). Gratuito para los titulares del Viscomtin Pass

Autobús lanzadera desde la Oficina de Turismo de Turenne, cada 10 minutos de 18.30 a 20.30 h. 2 por persona

Der Nationalfeiertag gibt den Takt an im Hängenden Garten von Turenne!

Am Freitag, dem 14. Juli 2023, feiern Sie den Nationalfeiertag im letzten großen französischen Lehen, dem pulsierenden Herzen der ehemaligen Vicomté!

Es erwartet Sie ein Moment voller Spontaneität und Vitalität, gewiegt im Rhythmus einer Gitarren-Stimme der Musiker in Aktion.

Ein entspannter Abend mit schwingender Musik an einem unumgänglichen Ort!

Ein Jazz-Soul-Abend, um dem Trio LunA NovA zuzuhören, ein herrliches Panorama im Hintergrund und ein vor Ort angebotenes Catering.

Von 19:30 bis 22:30 Uhr in den Gärten des Schlosses. Preis 15? (Der Preis beinhaltet den Eintritt ins Schloss, die Ausstellung IRRUPTION! und den Zugang zum Konzert im Garten). Kostenlos für Inhaber des Pass Viscomtin

Shuttle-Bus ab dem Fremdenverkehrsamt von Turenne, alle 10 Minuten von 18:30 bis 20:30 Uhr. 2/Person

Mise à jour le 2023-07-06 par Brive Tourisme