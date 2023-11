Noël : Bourse aux jouets 170 Route de Valréas Visan, 3 décembre 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Noël des P’tits Visanais ! Bourse aux jouets, vide grenier puériculture. Le Père Noël arrivera en calèche à 11h ! Sapins de Noël sur commande. Nous vous espérons nombreux !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

170 Route de Valréas Espace Gérard Sautel

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas for P’tits Visanais! Toy fair, children’s flea market. Santa Claus will arrive in a horse-drawn carriage at 11am! Christmas trees on order. We look forward to seeing you there!

¡Navidad para P’tits Visanais! Feria del juguete, mercadillo infantil. Papá Noel llegará en coche de caballos a las 11h Árboles de Navidad por encargo. Esperamos veros a muchos de vosotros

Weihnachten der P’tits Visanais! Spielzeugbörse, Flohmarkt für Kinderkleidung. Der Weihnachtsmann kommt um 11 Uhr mit der Kutsche! Weihnachtsbäume auf Bestellung. Wir hoffen, dass Sie zahlreich erscheinen!

