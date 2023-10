Bourse aux Skis du FREP 170 Route de Valréas Visan, 18 novembre 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

En collaboration avec « le Chalet du Skieur » matériel récent

Dépôt du matériel entre 9h et 10h

Récupération du matériel invendu le dimanche avant 18h.

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

170 Route de Valréas Espace Gérard Sautel

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



In collaboration with « le Chalet du Skieur » recent equipment

Equipment drop-off between 9am and 10am

Unsold equipment collected by 6pm on Sunday

En colaboración con « le Chalet du Skieur » equipamiento reciente

Entrega de equipos entre las 9h y las 10h

Recogida del material no vendido el domingo antes de las 18h

In Zusammenarbeit mit « le Chalet du Skieur » neuestes Material

Abgabe des Materials zwischen 9 und 10 Uhr

Abholung des unverkauften Materials am Sonntag vor 18 Uhr

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes