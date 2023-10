Loto FestiVisan 170 Route de Valréas Visan, 28 octobre 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Loto sur le thème de la gastronomie, du vin et des produits du terroir (5€ le carton, 15 € les 4 cartons , 20 € les 6 cartons).

2023-10-28

170 Route de Valréas Espace Gérard Sautel

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur



Lotto on the theme of gastronomy, wine and local products (5? per box, 15? per 4 boxes, 20? per 6 boxes)

Lotería sobre el tema de la gastronomía, el vino y los productos locales (5? por caja, 15? por 4 cajas, 20? por 6 cajas)

Lotto zum Thema Gastronomie, Wein und regionale Produkte (5 ? pro Karton, 15 ? pro 4 Kartons, 20 ? pro 6 Kartons)

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes