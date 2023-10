Jazz dans les Vignes 170 Route de Valréas Visan, 14 octobre 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Dans le cadre de Jazz dans les Vignes, le quintet José Caparros se produit à l’espace Gérard Sautel de Visan. Dégustation après le concert des vins de Visan de Coste Chaude et Clos Volabis.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

170 Route de Valréas Espace Gérard Sautel

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of Jazz dans les Vignes, the José Caparros quintet performs at Visan’s Espace Gérard Sautel. Post-concert tasting of Visan wines Coste Chaude and Clos Volabis

En el marco de Jazz dans les Vignes, el quinteto de José Caparros actúa en el Espace Gérard Sautel de Visan. Degustación después del concierto de vinos de Visan de Coste Chaude y Clos Volabis

Im Rahmen von Jazz dans les Vignes tritt das Quintett José Caparros im Espace Gérard Sautel in Visan auf. Nach dem Konzert Verkostung der Weine aus Visan von Coste Chaude und Clos Volabis

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes