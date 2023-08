La Héronnière 170 Route de Valréas Visan, 19 septembre 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

La pièce de théâtre la Héronnière de Catherine Zambon avec une mise en scène de Léa Leveau vous est proposé par l’Expressions Visannaises et le Théâtre Du Rond Point. Donnée sur la prairie devant l’espace Gérard Sautel..

2023-09-19 fin : 2023-09-19 . .

170 Route de Valréas Espace Gérard Sautel

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The play La Héronnière by Catherine Zambon, directed by Léa Leveau, is presented by Expressions Visannaises and Théâtre Du Rond Point. Performed on the meadow in front of Espace Gérard Sautel.

Expressions Visannaises y Théâtre Du Rond Point presentan la obra La Héronnière de Catherine Zambon, dirigida por Léa Leveau. Representada en el prado frente al Espace Gérard Sautel.

Das Theaterstück La Héronnière von Catherine Zambon mit einer Inszenierung von Léa Leveau wird Ihnen von den Expressions Visannaises und dem Théâtre Du Rond Point angeboten. Das Stück wird auf der Wiese vor dem Espace Gérard Sautel gegeben.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes