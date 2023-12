Conférence : Les Caorsins 170 quai Auguste Salesses Saint-Céré, 16 mars 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:30:00

fin : 2024-03-16

Les Caorsins est le nom des grands marchands et banquiers qui ont fait la fortune du Quercy et de Cahors entre les XIIe et XIVe siècles

Proposée par les Amis du Pays de Saint-Céré

Adulte.

Adulte

EUR.

170 quai Auguste Salesses Cinéma-Maison des Associations

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



