Festivités de Noël à Saint-Céré : Jeux en bois 170 Quai Auguste Salesses Saint-Céré, 3 janvier 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03

fin : 2024-01-06

Saint-Céré se mets aux couleurs des Fêtes sur le mois de Décembre et début Janvier 2024, pour le passage vers la Nouvelle année !.

Du 3 au 6 janvier, la Maison des Associations

De 14h à 18h la MDA vous invite à pousser ces portes pour partager un moment convivial autour des jeux en bois de la Ludothèque de Biars-Sur-Cère, un billard , des jeux de sociétés et de quoi dessiner

170 Quai Auguste Salesses Maison des Associations

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Vallée de la Dordogne