Soirée « micro ouvert » 170 Quai Auguste Salesse Saint-Céré, 6 janvier 2024

Saint-Céré Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 20:00:00

fin : 2024-01-06

Soirée micro ouvert à l’initiative de Juliette Didelot, vous maniez l’art de plume et envie de partage ça (rap, poésie, chant, slam, etc) ? Qui que vous soyez et quel que soit votre niveau ou la langue que vous parlez, cette soirée est une opportunité pour réciter vos mot en public. Sur réservations auprès de ma MDA Buvette sans alcool sur place..

170 Quai Auguste Salesse Maison des Associations

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



