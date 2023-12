Rencontre autour de la couture 170 Quai Auguste Salesse Saint-Céré, 4 janvier 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 16:00:00

fin : 2024-01-04 20:00:00

Rencontre autour de la couture avec Katie, bénévole engagée, on imagine qu’il y aurait des personnes intéressées pour une activité autour de la couture … Pour celles et ceux qui n’ont pas de machine mais aimeraient pratiquer, ont ont une machine mais ne savent pas comment elle fonctionne, aimeraient améliorer leurs pratiques, apprendre les bases ou simplement coudre en présence d’autre personnes. On imaginera la suite ensemble….

170 Quai Auguste Salesse Maison des Associations

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



