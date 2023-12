Ciné-gouter « Migration » 170 Quai Auguste Salesse Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Céré Ciné-gouter « Migration » 170 Quai Auguste Salesse Saint-Céré, 3 janvier 2024, Saint-Céré. Saint-Céré Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 17:00:00

fin : 2024-01-03 « Migration » à partir de 5 ans (1h31).

« Migration » à partir de 5 ans (1h31) 4.5 EUR.

170 Quai Auguste Salesse Maison des Associations

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Vallée de la Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Céré Autres Code postal 46400 Lieu 170 Quai Auguste Salesse Adresse 170 Quai Auguste Salesse Maison des Associations Ville Saint-Céré Departement Lot Lieu Ville 170 Quai Auguste Salesse Saint-Céré Latitude 44.8579 Longitude 1.89569 latitude longitude 44.8579;1.89569

170 Quai Auguste Salesse Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/