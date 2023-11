Spectacle Téléthon 170 Place de la Libération Maubourguet, 26 novembre 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Spectacle au profit du téléthon organisé par l’association « Club Automne-Solidarités 65 ».

Danse, chant & défilé de mode sont à l’affiche avec le chanteur TRADD, la troupe les Floridiens et The MODELES

Venez nombreux !.

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

170 Place de la Libération Centre culturel Jean Glavany

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Show in aid of the telethon organized by the « Club Automne-Solidarités 65 » association.

Dance, song & fashion show with singer TRADD, the troupe Les Floridiens and The MODELES

Come one, come all!

Espectáculo a beneficio del telemaratón organizado por la asociación « Club Automne-Solidarités 65 ».

Baile, canto y desfile de moda con el cantante TRADD, la compañía Les Floridiens y The MODELES

Vengan todos

Aufführung zugunsten des Telethon, organisiert von der Vereinigung « Club Automne-Solidarités 65 ».

Tanz, Gesang und Modenschau mit dem Sänger TRADD, der Truppe Les Floridiens und The MODELES

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65