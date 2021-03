Orléans Évènement en ligne Orléans 170- La semaine du Climat : qu’est ce que le changement climatique et son impact sur la biodiversité ? Évènement en ligne Orléans Catégorie d’évènement: Orléans

170- La semaine du Climat : qu’est ce que le changement climatique et son impact sur la biodiversité ? Évènement en ligne, 22 mars 2021-22 mars 2021, Orléans. 170- La semaine du Climat : qu’est ce que le changement climatique et son impact sur la biodiversité ?

Qu’est ce que le réchauffement climatique ? Quels en sont les impacts sur la biodiversité ? Comment agir ? Les étudiants de la Mouillière vous invitent à répondre à ces 3 questions au travers de 3 visioconférences. 22 MARS 2021 DE 14H30 A 15H30 Les insectes et le réchauffement climatique. Animée par Xavier Pineaux – Professeur de biologie 24 MARS 2021 DE 14H30 A 15H30 Face au réchauffement climatique de nouvelles palettes végétales apparaissent. Animée par des étudiantes en Aménagement paysager de la Mouillère 26 MARS 2021 DE 14H30 A 15H30 Les zones végétalisées urbaines contre le réchauffement climatique. Animée par Olivier Striblen – Paysagiste concepteur urbaniste Pour tous renseignements : [killiane.delorme@etu.lamouillere.fr](mailto:killiane.delorme@etu.lamouillere.fr) Rdv sur le page Facebook : « La semaine du climat de la Mouillère »

Entrée libre , sur inscription

