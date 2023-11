Portes ouvertes Cré à Flo 170 Chemin des Plateaux de Ribeyre Raucoules, 10 novembre 2023, Raucoules.

Raucoules,Haute-Loire

de 9h à 19h découvrez les créations de Flo. Atelier de créations artistiques, sculptures, macramé, luminaires, peintures

Créations originales, uniques et fait main made in Haute Loire.

2023-11-10 fin : 2023-11-12 . .

170 Chemin des Plateaux de Ribeyre

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



from 9am to 7pm discover Flo’s creations. Workshop for artistic creations, sculptures, macramé, lighting, paintings

Original, unique, handmade creations made in Haute Loire

de 9 a 19 h descubra las creaciones de Flo. Taller de creaciones artísticas, esculturas, macramé, iluminación, pinturas, etc

Creaciones originales, únicas y artesanales realizadas en Haute Loire

von 9 bis 19 Uhr Entdecken Sie die Kreationen von Flo. Atelier für künstlerische Kreationen, Skulpturen, Makramee, Leuchten, Gemälde

Originelle, einzigartige und handgefertigte Kreationen made in Haute Loire

