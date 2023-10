Une nuit particulière 170 Chemin de la Poterne Charpey, 25 novembre 2023, Charpey.

Charpey,Drôme

Débat sur la légitimité de la violence pour faire entendre la voix des opprimés..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 22:00:00. EUR.

170 Chemin de la Poterne Saint-Didier de Charpey

Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Debate on the legitimacy of violence to make the voices of the oppressed heard.

Debate sobre la legitimidad del uso de la violencia para hacer oír la voz de los oprimidos.

Debatte über die Legitimität von Gewalt, um der Stimme der Unterdrückten Gehör zu verschaffen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Valence Romans Tourisme