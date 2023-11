SAUMUR VOLTIGE 170 avenue du Cadre noir, 49400 Saumur Saumur, 28 mars 2024, Saumur.

Le Comité Équestre vous donne rendez-vous pour la 35ème édition du Saumur Voltige dans le Grand Manège à l’IFCE – Cadre Noir de Saumur. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Retrouvez le programme complet sur le site internet du Comité Équestre..

The Comité Equestre invites you to the 35th Saumur Voltige in the Grand Manège at the IFCE? Cadre Noir de Saumur. An event not to be missed! See the full program on the Comité Equestre website.

El Comité Ecuestre le invita al 35º Voltige de Saumur en la Grand Manège del IFCE ? Cadre Noir de Saumur. Una cita ineludible Consulte el programa completo en la página web del Comité Ecuestre.

Das Comité Équestre lädt Sie zur 35. Ausgabe des Saumur Voltige in der Großen Manege beim IFCE? Cadre Noir de Saumur. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten! Das vollständige Programm finden Sie auf der Website des Comité Équestre.

