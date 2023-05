Château de Pécany en fête 170 allée de Pécany, 10 juin 2023, Pomport.

Pomport,Dordogne

Le château de Pécany vous propose un concert avec la chanteuse franco écossaise Christine Bovill accompagnée au piano par Stanley Hanks.

Expo-vente de Bijoux à partir de 16h.

Restauration sur place..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

170 allée de Pécany Château de Pécany

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château de Pécany invites you to a concert by Franco-Scottish singer Christine Bovill, accompanied on piano by Stanley Hanks.

Jewelry exhibition and sale from 4pm.

Catering on site.

El Château de Pécany le invita a un concierto de la cantante franco-escocesa Christine Bovill, acompañada al piano por Stanley Hanks.

Exposición y venta de joyas a partir de las 16:00 h.

Servicio de restauración in situ.

Das Schloss Pécany bietet Ihnen ein Konzert mit der französisch-schottischen Sängerin Christine Bovill, die von Stanley Hanks am Klavier begleitet wird.

Schmuck-Ausstellung und -Verkauf ab 16 Uhr.

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides