Gratuit : non Pleins tarif : 10 euros Tarif réduit : 13 euros Réservation : www.kraporoy.fr tout public Philippe est opérateur dans une plate-forme de police secours : le 17. Il évolue dans un environnement où tout se règle par téléphone. Il reçoit chaque jour des appels de requérants plus ou moins graves, tout en gérant un contexte professionnel et familial complexe. Tout s’ébranle lorsqu’au bout du fil, il est confronté à une situation sortant de l’ordinaire… Théâtre Krapo Roy adresse1} Centre-ville Nantes 44000

http://www.kraporoy.fr 0987403333 https://www.kraporoy.fr/evenement/17-thriller-theatral/

Adresse 26 rue Léon Jamin

