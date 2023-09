Les petits chanteurs de Bordeaux – Concert de Noël 17 rue Victor Hugo La Teste-de-Buch, 2 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Unique chœur de garçons d’Aquitaine, il est composé, depuis son origine, exclusivement de garçons, petits ou grands, dans la tradition des manécanteries.

Dirigé par le talentueux chef de chœur Alexis Duffaure, Maître de chapelle de la Cathédrale de Bordeaux, le Chœur offre une éducation musicale exceptionnelle aux enfants dans une atmosphère amicale et stimulante.

Ils se sont maintenant forgés une réputation internationale s’étant déjà produits dans tous les pays d’Europe et au Brésil.

Chef de Chœur : Alexis DUFFAURE

Plus d’informations sur le concert : https://www.lespetitschanteursdebordeaux.com/.

2023-12-02

17 rue Victor Hugo Eglise Saint Vincent

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The only boys? choir in Aquitaine, it has always been staffed exclusively by boys, young and old, in the tradition of the manécanteries.

Directed by the talented conductor Alexis Duffaure, Chapel Master of Bordeaux Cathedral, the Ch?ur offers children an exceptional musical education in a friendly, stimulating atmosphere.

They have now forged an international reputation, having performed throughout Europe and in Brazil.

Conductor: Alexis DUFFAURE

Further information on the concert: https://www.lespetitschanteursdebordeaux.com/

Único coro masculino de Aquitania, siempre ha estado formado exclusivamente por chicos, jóvenes y mayores, según la tradición de los manécanteries.

Dirigido por el talentoso director Alexis Duffaure, Maestro de Capilla de la Catedral de Burdeos, el coro ofrece una educación musical excepcional a los niños en un ambiente agradable y estimulante.

Se ha forjado una reputación internacional y ha actuado en toda Europa y en Brasil.

Director: Alexis DUFFAURE

Más información sobre el concierto: https://www.lespetitschanteursdebordeaux.com/

Der einzige Knabenchor in Aquitanien besteht seit seiner Gründung ausschließlich aus Jungen, sowohl kleinen als auch großen, und folgt damit der Tradition der Mäzenaten.

Unter der Leitung des talentierten Chorleiters Alexis Duffaure, Kapellmeister an der Kathedrale von Bordeaux, bietet der Ch?ur den Kindern eine außergewöhnliche musikalische Ausbildung in einer freundschaftlichen und anregenden Atmosphäre.

Der Chor hat sich mittlerweile einen internationalen Ruf erarbeitet und ist bereits in ganz Europa und Brasilien aufgetreten.

Chorleiter: Alexis DUFFAURE

Weitere Informationen über das Konzert: https://www.lespetitschanteursdebordeaux.com/

