Galerie d’art « Trait d’Union » 17 rue Thiers Givet, 12 juillet 2023, Givet.

A NOTER : DONNÉES 2023 NON COMMUNIQUÉES Atelier dessin et peinture le jeudi après-midi de 14h à 16h. Amenez votre matériel + réservation 5 € Jordan Rousseau – Artiste Peintre en décor est installé depuis peu à la galerie. Si la porte est ouverte, vous pouvez passer lui rendre visite (généralement les après-midi dans la semaine). Il assurera également les cours et les ateliers. Adressez-vous à lui pour toute demande et inscription 06 52 41 31 56 – jordan.rousseau.decor@gmail.com Horaires : Ouverture les samedi et dimanche de 14h à 18h..

17 rue Thiers

Givet 08600 Ardennes Grand Est



NOTE: 2023 DATA NOT RELEASED Drawing and painting workshop on Thursday afternoons from 2 to 4 pm. Bring your materials + reservation 5 ? Jordan Rousseau – Decorative Painter has recently moved into the gallery. If the door is open, you can drop by to visit him (usually afternoons during the week). He will also provide classes and workshops. Please contact him for any request and registration 06 52 41 31 56 – jordan.rousseau.decor@gmail.com Schedules : Open Saturday and Sunday from 2pm to 6pm.

NOTA: 2023 DATOS NO PUBLICADOS Taller de dibujo y pintura el jueves por la tarde de 14:00 a 16:00 horas. Trae tu propio material + reserva 5 ? Jordan Rousseau – El pintor decorativo se ha instalado recientemente en la galería. Si la puerta está abierta, puede venir a visitarlo (normalmente, los días laborables por la tarde). También impartirá clases y talleres. Para cualquier consulta o inscripción, póngase en contacto con él en el teléfono 06 52 41 31 56 – jordan.rousseau.decor@gmail.com Horario de apertura: sábados y domingos de 14.00 a 18.00 horas.

HINWEIS: DATEN 2023 NICHT VERMITTELT Zeichnen und Malen Workshop am Donnerstagnachmittag von 14:00 bis 16:00 Uhr. Bringen Sie Ihr Material mit + Reservierung 5 ? Jordan Rousseau – Künstler Dekorationsmaler hat sich seit kurzem in der Galerie niedergelassen. Wenn die Tür offen ist, können Sie vorbeikommen und ihn besuchen (normalerweise an den Nachmittagen in der Woche). Er wird auch Kurse und Workshops anbieten. Wenden Sie sich für Anfragen und Anmeldungen an ihn 06 52 41 31 56 – jordan.rousseau.decor@gmail.com Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

