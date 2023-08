Exposition de photographie 17 rue Taillefer Lauzun, 2 septembre 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

À l’occasion d’une exposition organisée par l’association « Les P’tites Mains », venez nombreux contempler les œuvres de photographies prises par de nombreux artistes. Ouvert à tous..

2023-09-02 fin : 2023-10-29 18:00:00. EUR.

17 rue Taillefer Galerie « Un Petit Château »

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



An exhibition organized by the association « Les P’tites Mains » invites you to come and admire works of photography by a wide range of artists. Open to all.

Exposición organizada por la asociación « Les P’tites Mains », donde se pueden admirar las fotografías realizadas por un amplio abanico de artistas. Abierta a todos.

Anlässlich einer Ausstellung, die von der Vereinigung « Les P’tites Mains » organisiert wird, können Sie die Werke von Fotografien zahlreicher Künstler betrachten. Offen für alle.

