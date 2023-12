Découverte des vignerons locaux 17 Rue Sainte-Catherine Villeneuve-sur-Lot, 16 décembre 2023 11:00, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Atelier de découverte de vins locaux animé par Laura Zinesi (durée : 1h).

Et pour vos idées cadeaux :

– Céline Dumoulin de Bastet Peacock exposera ses bijoux faits mains.

– Jérôme Aomar du Phileas Fogg avec ses spiritueux d’exception.

Nombre de place limité..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

17 Rue Sainte-Catherine Co-Working Villeneuvois

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Local wine discovery workshop led by Laura Zinesi (duration: 1h).

And for your gift ideas:

– Céline Dumoulin of Bastet Peacock will be exhibiting her handmade jewelry.

– Jérôme Aomar from Phileas Fogg with his exceptional spirits.

Places are limited.

Taller de descubrimiento del vino local dirigido por Laura Zinesi (duración: 1 hora).

Y para sus ideas de regalo:

– Céline Dumoulin, de Bastet Peacock, expondrá sus joyas artesanales.

– Jérôme Aomar, de Phileas Fogg, con sus licores excepcionales.

Plazas limitadas.

Workshop zur Entdeckung lokaler Weine unter der Leitung von Laura Zinesi (Dauer: 1 Stunde).

Und für Ihre Geschenkideen :

– Céline Dumoulin von Bastet Peacock wird ihren handgefertigten Schmuck ausstellen.

– Jérôme Aomar vom Phileas Fogg mit seinen außergewöhnlichen Spirituosen.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-12-02 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47