Réveillon du nouvel an – Extravagance 17 Rue René Cassin Notre-Dame-d’Oé, 4 décembre 2023, Notre-Dame-d'Oé.

Notre-Dame-d’Oé,Indre-et-Loire

Un réveillon royal et festif dans la salle mythique de l‘Extravagance. Laissez-vous transporter par la splendeur du lieu, l’excellence de l’accueil et un dîner gourmand. À l’apogée des 12 coups de minuit, début de la Revue «Illusion !».

Dimanche 2023-12-31 20:30:00 fin : 2023-12-31 04:00:00. 200 EUR.

17 Rue René Cassin

Notre-Dame-d’Oé 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A royal and festive New Year’s Eve in the legendary Extravagance restaurant. Let yourself be transported by the splendor of the venue, the excellence of the welcome and a gourmet dinner. At the height of the 12 strokes of midnight, the Revue « Illusion! » begins

Una Nochevieja real y festiva en el legendario restaurante Extravagance. Déjese transportar por el esplendor del lugar, la excelencia de la acogida y una cena gastronómica. A la altura de las 12 campanadas de medianoche, comienza la Revue « ¡Ilusión! »

Ein königlicher und festlicher Silvesterabend im legendären Saal der Extravaganz. Lassen Sie sich von der Pracht des Ortes, dem exzellenten Empfang und einem Gourmet-Dinner verzaubern. Auf dem Höhepunkt der 12 Glockenschläge um Mitternacht beginnt die Revue « Illusion! »

