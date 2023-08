Soirée Guinguette concerts 17 Rue Pierre Salley Barfleur, 23 septembre 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

Soirée Guinguette dans la cour de l’école de Barfleur

Ouverture des portes dès 18h30

Concert dés 19h avec le groupe Fils & ships suivi du groupe Berlioz 49 (pop rock). Restauration et buvette sur place. Vous pouvez réserver vos planches apéros en avance (fortement conseillé). Entrée libre et gratuite. Bénéfices au profit de l’école..

17 Rue Pierre Salley

Barfleur 50760 Manche Normandie



Guinguette evening in the Barfleur school courtyard

Doors open at 6:30pm

Concert from 7pm with the group Fils & ships, followed by Berlioz 49 (pop rock). Catering and refreshments on site. You can reserve your aperitifs in advance (highly recommended). Free admission. Proceeds to benefit the school.

Velada guinguette en el patio de la escuela de Barfleur

Apertura de puertas a las 18.30 h

Concierto a partir de las 19 h con el grupo Fils & ships seguido del grupo Berlioz 49 (pop rock). Comida y refrescos in situ. Puede reservar sus aperitivos con antelación (muy recomendable). Entrada gratuita. Los beneficios se destinan a la escuela.

Guinguette-Abend im Hof der Schule von Barfleur

Öffnung der Türen ab 18.30 Uhr

Konzert ab 19 Uhr mit der Gruppe Fils & ships, gefolgt von der Gruppe Berlioz 49 (Pop-Rock). Essen und Trinken vor Ort. Sie können Ihre Aperitifbretter im Voraus reservieren (sehr empfehlenswert). Eintritt frei und kostenlos. Erlös zugunsten der Schule.

