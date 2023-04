Visite guidée : Tunnel Sainte-Marie 17 Rue Pasteur, 10 juin 2023, Le Havre.

Proposé par l’Association de Sauvetage du patrimoine havrais.

Cet ouvrage civil, long de 250 m, a été creusé en 1895 pour relier la ville haute et la ville basse par un funiculaire puis un tramway. Réquisitionné en 1942, il servit de lieu de stockage pour les munitions de l’armée allemande et, durant les bombardements, d’abri anti-aérien pour la population civile. Des reconstitutions vous permettront de visualiser l’état du site lors de la libération du Havre en 1944.

Visite à 14h et à 14h30.

Durée : 45 minutes

Tarif : 2€ (gratuit pour les moins de 10 ans)

Réservation obligatoire..

17 Rue Pasteur

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Proposed by the Association for the Rescue of the Le Havre Heritage.

This civil structure, 250 m long, was dug in 1895 to link the upper and lower towns by a funicular and then a tramway. Requisitioned in 1942, it was used as a storage place for the German army?s ammunition and, during the bombings, as an anti-aircraft shelter for the civilian population. Reconstructions will allow you to visualize the state of the site during the liberation of Le Havre in 1944.

Visit at 2pm and 2:30pm.

Duration: 45 minutes

Price : 2? (free for children under 10)

Reservation required.

Propuesto por la Association de Sauvetage du patrimoine havrais.

Esta estructura civil, de 250 m de longitud, fue excavada en 1895 para unir las ciudades alta y baja mediante un funicular y, posteriormente, un tranvía. Requisado en 1942, se utilizó como almacén de municiones del ejército alemán y, durante los bombardeos, como refugio antiaéreo para la población civil. Las reconstrucciones le permitirán visualizar el estado del lugar durante la liberación de Le Havre en 1944.

Visita a las 14:00 y a las 14:30.

Duración: 45 minutos

Precio: 2? (gratuito para los menores de 10 años)

Reserva obligatoria.

Angeboten von der Association de Sauvetage du patrimoine havrais (Verein zur Rettung des Kulturerbes von Le Havre).

Dieses 250 m lange zivile Bauwerk wurde 1895 gegraben, um die Oberstadt und die Unterstadt mit einer Standseilbahn und später mit einer Straßenbahn zu verbinden. Im Jahr 1942 wurde es beschlagnahmt und diente der deutschen Armee als Munitionslager und der Zivilbevölkerung während der Bombenangriffe als Luftschutzbunker. Anhand von Rekonstruktionen können Sie sich den Zustand des Geländes während der Befreiung von Le Havre im Jahr 1944 ansehen.

Besichtigung um 14 Uhr und um 14.30 Uhr.

Dauer: 45 Minuten

Eintrittspreis: 2? (Kinder unter 10 Jahren sind frei)

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-30 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité