Nuit de la lecture à Saint-Ouen 17 Rue Maryse Bastié Saint-Ouen, samedi 20 janvier 2024.

Saint-Ouen Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 19:30:00

fin : 2024-01-20

Lectures théatralisées interprétées par Bruno Massardo et sa troupe de comédiens.

Nuit de la lecture à Saint-Ouen. Venez découvrir le corps sous toutes ses formes évoquées dans la poésie, la fiction,le théâtre, la science fiction et plus encore… Un verre de l’amitié vous sera offert

à l’issue de la représentation. Sur résevation.

17 Rue Maryse Bastié

Saint-Ouen 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire mediatheque@saintouen41.fr



