Stage de modelage à Poterie en Folie 17 Rue Julia Daudet Chargé, 21 juillet 2023, Chargé.

Chargé,Indre-et-Loire

Stage de modelage d’une journée

samedi 8 juillet : fabrication d’un personnage

vendredi 21 juillet : fabrication d’un buste

samedi 5 août : fabrication d’un personnage

vendredi 18 août : fabrication d’un vase

Durée de l’atelier : 5h sur une journée de 10h à 16h.

Vendredi 2023-07-21 10:00:00 fin : 2023-07-21 16:00:00. 109 EUR.

17 Rue Julia Daudet

Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



One-day modeling workshop

saturday, July 8: figure-making

friday, July 21: make a bust

saturday August 5: figure-making

friday August 18: vase-making

Workshop duration: 5h over one day from 10am to 4pm

Taller de modelado de un día

sábado 8 de julio: creación de un personaje

viernes 21 de julio: realización de un busto

sábado 5 de agosto: realización de un personaje

viernes 18 de agosto: fabricación de un jarrón

Duración del taller: 5 horas repartidas en un día de 10.00 a 16.00 horas

Eintägiger Modellierkurs

samstag, 8. Juli: Herstellung einer Figur

freitag, 21. Juli: Herstellung einer Büste

samstag, 5. August: Herstellung einer Figur

freitag, 18. August: Herstellung einer Vase

Dauer des Workshops: 5h an einem Tag von 10h bis 16h

