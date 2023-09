Festival Culture des Îles 17 rue Jean Mermoz Tarbes, 28 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Suite de la 18ème édition du festival autour du thème » Résistance et créolité »…

Au programme :

– 11h30 à 12h30 : Conférence-débat et projection autour des 26 critères de discriminations prohibées avec Paul Yobo responsable du Cégom Toulouse.

– Exposition de livres d’auteurs ultramarins.

– 13h00 : Repas créole anniversaire > Réservation conseillée au 06 21 46 14 95 avant le 21 octobre 2023.

17 rue Jean Mermoz TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The 18th edition of the festival continues with the theme « Resistance and Creolity »…

On the program:

– 11:30 am to 12:30 pm: Conference-debate and screening on the 26 criteria of prohibited discrimination with Paul Yobo, head of Cégom Toulouse.

– Exhibition of books by overseas authors.

– 1:00 pm: Creole anniversary meal > Reservations recommended on 06 21 46 14 95 before October 21, 2023

La 18ª edición del festival continúa con el tema « Resistencia y Creolidad »…

En el programa:

– de 11.30 a 12.30 h: Conferencia-debate y proyección sobre los 26 criterios de discriminación prohibidos con Paul Yobo, responsable de Cégom Toulouse.

– Exposición de libros de autores extranjeros.

– 13.00 h: Comida criolla de aniversario > Se recomienda reservar en el 06 21 46 14 95 antes del 21 de octubre de 2023

Fortsetzung der 18. Ausgabe des Festivals rund um das Thema » Widerstand und Kreolität »…

Auf dem Programm :

– 11:30 bis 12:30 Uhr: Vortrag mit Diskussion und Filmvorführung über die 26 Kriterien für verbotene Diskriminierungen mit Paul Yobo, Leiter des Cégom Toulouse.

– Ausstellung von Büchern ultramariner Autoren.

– 13.00 Uhr: Kreolisches Geburtstagsessen > Reservierung unter 06 21 46 14 95 vor dem 21. Oktober 2023 empfohlen

