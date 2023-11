Chevaliers de la table ronde 17, rue Jean Baptiste Leclere Aubigny-sur-Nère, 19 novembre 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

La compagnie Toison d’Or présente « Suivrez-vous le Graal ? Chevaliers de la table ronde » d’après l’œuvre de Jean Cocteau.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

17, rue Jean Baptiste Leclere

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



The Toison d’Or company presents « Suivrez-vous le Graal? Chevaliers de la table ronde » based on the work by Jean Cocteau

La compañía Toison d’Or presenta « Suivrez-vous le Graal? Chevaliers de la table ronde » basada en la obra de Jean Cocteau

Die Theatergruppe Toison d’Or präsentiert « Suivrez-vous le Graal? Chevaliers de la table ronde » nach dem Werk von Jean Cocteau

