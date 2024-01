Atelier lecture, langue des signes & théâtre 17 Rue François Charles Plougasnou, mercredi 7 février 2024.

Plougasnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 10:00:00

fin : 2024-02-07 11:30:00

L’association Projets Echanges et Développement vous propose des ateliers enfants-parents suivis d’un petit café pour mieux se rencontrer.

Cette animation regroupe la lecture, la langue des signes et des petits jeux de théâtre. Elle est destinée aux enfants de 5 à 9 ans, accompagnés de leurs parents. Yolande, Edith et compagnie vous feront découvrir une histoire pour jouer avec le langage du corps et la langue des signes.

Places limitées, animation sur inscription.

17 Rue François Charles En face de la mairie

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne animation@projets-echanges-developpement.net



Mise à jour le 2024-01-12 par OT BAIE DE MORLAIX