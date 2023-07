Les estivales de la Nature : La biodiversité aux Adillons 17 Rue du Village Luché-Thouarsais, 6 juillet 2023, Luché-Thouarsais.

Luché-Thouarsais,Deux-Sèvres

Partez à la découverte des criquets, papillons et autres animaux de la Base de Loisirs des Adillons. Vous y découvrirez la gestion différenciée de cet espace qui permet d’accueillir les activités de loisirs tout en préservant la nature !.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . EUR.

17 Rue du Village RDV à la Base de Loisirs d’Adillons

Luché-Thouarsais 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the crickets, butterflies and other animals of the Base de Loisirs des Adillons. You’ll discover how this area is managed to accommodate leisure activities while preserving nature!

Descubra los grillos, las mariposas y otros animales de la Base de Loisirs des Adillons. ¡Descubrirá cómo se gestiona esta zona para acoger actividades de ocio preservando la naturaleza!

Entdecken Sie die Grillen, Schmetterlinge und anderen Tiere der Base de Loisirs des Adillons. Hier erfahren Sie mehr über die differenzierte Bewirtschaftung dieses Gebiets, die es ermöglicht, Freizeitaktivitäten zu ermöglichen und gleichzeitig die Natur zu schützen!

Mise à jour le 2023-07-01 par Maison du Thouarsais