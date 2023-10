Atelier de lecture à haute voix 17 rue du Temple Eymet, 17 décembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Sandra Ventaillac, présidente de l’association Le Son Des Mots, lectrice publique et musicienne anime l’atelier de lecture haute voix.

“Mon atelier est une invitation au voyage… Un voyage intérieur, sensitif et poétique. Notre voix est une empreinte unique. Elle est notre instrument sonore de communication et d’émotion. La lecture à voix haute est un engagement du désir, celui de partager un texte et entrer en résonance avec celui-ci.

S’oublier, s’autoriser, se surprendre, rêver, crier, s’amuser… autant de champs des possibles. Au travers de jeux vocaux et corporels, d’extraits de textes ou de poèmes, je vous propose de vous accompagner dans le monde magique de la lecture à voix haute.”.

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Sandra Ventaillac, president of the association Le Son Des Mots, public reader and musician, leads the workshop of reading aloud.

my workshop is an invitation to travel… An inner, sensory and poetic journey. Our voice is a unique imprint. It is our sound instrument of communication and emotion. Reading aloud is a commitment of the de?sir, to share a text and enter into a relationship with it.

To forget oneself, to allow oneself, to be surprised, to dream, to shout, to have fun… so many fields of possibilities. Through vocal and corporal games, extracts of texts or poems, I propose to accompany you in the magic world of reading aloud

Sandra Ventaillac, presidenta de la asociación Le Son Des Mots, lectora pública y músico, dirige el taller de lectura en voz alta.

mi taller es una invitación a viajar… Un viaje interior, sensorial y poético. Nuestra voz es una huella única. Es nuestro instrumento sonoro de comunicación y emoción. Leer en voz alta es un compromiso por parte del intérprete: compartir un texto y entrar en relación con él.

Olvidarse de uno mismo, permitirse, sorprenderse, soñar, gritar, divertirse… tantos campos de posibilidades. A través de juegos vocales y físicos, extractos de textos o poemas, te propongo acompañarte en el mágico mundo de la lectura en voz alta

Sandra Ventaillac, Präsidentin des Vereins Le Son Des Mots, öffentliche Vorleserin und Musikerin, leitet den Workshop « Vorlesen ».

mein Workshop ist eine Einladung zu einer Reise… Eine innere, sinnliche und poetische Reise. Unsere Stimme ist ein einzigartiger Fingerabdruck. Sie ist unser akustisches Instrument der Kommunikation und der Emotion. Das Vorlesen ist eine Verpflichtung des Sirs, einen Text zu teilen und mit ihm in Resonanz zu treten.

Sich vergessen, sich erlauben, sich überraschen, sich erinnern, schreien, sich amüsieren… so viele Möglichkeiten. Mit Hilfe von Stimm- und Körperspielen, Textauszügen und Gedichten möchte ich Sie in die magische Welt des Vorlesens entführen

