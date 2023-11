Rencontre avec Clara Arnaud 17 rue du Temple Eymet, 24 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Clara présente : Et vous passerez comme des vents fous aux Editions Acte Sud. Interrogeant notre rapport au sauvage, Clara Arnaud offre une plongée saisissante, minutieusement documentée, dans la vie pastorale moderne. Elle signe un roman sensuel, immersif et tellurique, célébrant la beauté de la montagne sans taire sa violence..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

17 rue du Temple Librairie La Mauvaise Herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Clara presents : Et vous passerez comme des vents fous, published by Editions Acte Sud. Questioning our relationship with the wild, Clara Arnaud offers a gripping, meticulously documented dive into modern pastoral life. Her novel is sensual, immersive and telluric, celebrating the beauty of the mountains without concealing their violence.

Clara presenta : Et vous passerez comme des vents fous, publicado por Editions Acte Sud. Clara Arnaud cuestiona nuestra relación con lo salvaje y nos ofrece una inmersión apasionante y meticulosamente documentada en la vida pastoral moderna. Su novela, sensual, envolvente y telúrica, celebra la belleza de las montañas sin ocultar su violencia.

Clara präsentiert : Et vous passerez comme des vents fous bei Editions Acte Sud. Clara Arnaud hinterfragt unsere Beziehung zur Wildnis und bietet einen beeindruckenden, sorgfältig recherchierten Einblick in das moderne Hirtenleben. Sie hat einen sinnlichen, eindringlichen und tellurischen Roman geschrieben, der die Schönheit der Berge feiert, ohne ihre Gewalt zu verschweigen.

Mise à jour le 2023-10-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides