Soirée débat : Les réalités du virtuel épisode 2 | Les enjeux environnementaux 17 rue du temple Eymet, 17 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Des informations et des alternatives à nos modes de consommation, nous en trouvons souvent facilement. C’est vrai pour l’alimentaire, le textile, le jardinage, les livres ! et on en passe ! Mais, dès qu’il s’agit d’informatique et de numérique tout est beaucoup plus flou.

Pour mieux comprendre et donc, être libre de choisir, nos outils du virtuel, Jérôme, informaticien et citoyen, propose un cycle sur ce thème..

17 rue du temple Librairie la mauvaise herbe

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Information and alternatives to our consumption patterns are often easy to find. This is true for food, textiles, gardening, books and so on! But when it comes to computers and digital technology, everything is a lot less clear-cut.

Jérôme, a computer scientist and citizen, is proposing a cycle on this theme, to help us better understand and therefore be free to choose our virtual tools.

A menudo es fácil encontrar información y alternativas a nuestras pautas de consumo. Así ocurre con los alimentos, los textiles, la jardinería, los libros, etc Pero cuando se trata de ordenadores y tecnología digital, todo está mucho menos claro.

Jérôme, informático y ciudadano, organiza una serie de talleres sobre el tema para ayudarnos a comprender mejor y, por tanto, a ser libres a la hora de elegir nuestras herramientas virtuales.

Informationen und Alternativen zu unserem Konsumverhalten finden wir oft leicht. Das gilt für Lebensmittel, Textilien, Gartenarbeit, Bücher! und so weiter und so fort! Aber sobald es um Informatik und Digitalisierung geht, ist alles viel unklarer.

Um unsere virtuellen Werkzeuge besser zu verstehen und frei wählen zu können, bietet Jérôme, Informatiker und Bürger, eine Reihe zu diesem Thema an.

